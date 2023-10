Santa Croce calcio. Serve vittoria contro l’Atletico Catania

Il Santa Croce calcio ritorna sul proprio terreno di gioco per affrontare l’ostico Imesi Atletico Catania 1994. La gara valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza, riserva tante aspettative fra i sostenitori biancazzurri che dopo la prima vittoria stagionale contro la Roccaacquadolcese, vogliono vedere sfatato il tabù che ha visto il Santa Croce perdere nelle gare casalinghe.

La squadra di mister Angelo Galfano in settimana ha lavorato con un nuovo spirito e grazie alla prima affermazione in campionato e come se ogni componente della rosa si fosse un grande peso dal groppone.

Lo staff tecnico durante il percorso di preparazione alla gara contro gli atletisti, ha ribadito a tutto il gruppo che siamo ancora all’inizio di un percorso che sarà irto di insidie, quindi, è categoricamente vietato specchiarsi sugli allori.

Lavorare umilmente è la medicina giusta di mister Galfano che conoscendo il valore dei prossimi avversari, ha cercato di preparare nei minimi dettagli la gara contro i rossoblù catanesi.

A parte qualche piccolo acciacco, il mister biancazzurro avrà tutto l’organico a disposizione, ma, per il modulo e la formazione iniziale se ne parlerà poco prima l’inizio della gara.

La gara si giocherà sabato pomeriggio e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere la contesa sarà il signor Marco La Paglia della sezione arbitrale di Enna che sarà assistito dal signor Milioto della sezione arbitrale di Agrigento e dal signor Triolo della sezione arbitrale di Acireale.

Salva