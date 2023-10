Il popolo palestinese non esiste…l’opinione di Rita Faletti

Da dove derivano la diffusa empatia con il popolo palestinese e il suo opposto, l’avversione per Israele? Come si spiega la facile condanna, quasi unanime, delle democrazie che dovrebbero sostenerlo e che di fronte alla sua legittima autodifesa contro gli attentati di gruppi terroristici, braccio armato di stati canaglia che li finanziano e ne vorrebbero la scomparsa dalla faccia della terra, contrattacca nei modi congrui ed efficaci a rendere inoffensivo il nemico? Perché, ogni volta che le Forze armate israeliane reagiscono e inevitabilmente fanno morti anche tra i civili, normale nei conflitti, quelle reazioni vengono invariabilmente stigmatizzate come sproporzionate? Chi, nella tranquillità e sicurezza dei propri confini giudica Israele, ha mai pensato, senza ideologismi e insani pregiudizi, al fatto incontestabile che quel popolo vive sotto la minaccia costante di assassini spietati? Neanche l’attacco barbaro del 7 ottobre scorso induce a una riflessione profonda e obiettiva sulla complessità di un conflitto iniziato il giorno successivo alla celebrazione della nascita del piccolo Stato ebraico nel 1948, voluto dalle Nazioni unite non a titolo di compensazione per la tragedia dell’Olocausto, ma per dare finalmente una patria agli ebrei nella regione che i loro antenati avevano occupato per millenni. A questo proposito, coloro che accusano gli israeliani di essere degli usurpatori, dovrebbero liberarsi delle incrostazioni prodotte dalla falsificazione della storia che ha trasformato le vittime in carnefici. E’ la storia stessa a scagionare gli israeliani da quell’accusa: la Palestina non è mai esistita come entità statuale. Fu lo storico Erodoto nel IV secolo a.C. a coniare quel nome per designare i “Philistei”, una popolazione di stirpe ellenica che immigrata nella regione tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo a.C. si era stabilita lungo le coste. Entrò in contatto con le tribù ebraiche, le sconfisse e ne fu sconfitta, poi scomparve definitivamente. La parola “Palestina” riapparve nel 132 d.C. quando l’ultima grande rivolta giudea contro i Romani fu debellata e l’imperatore Adriano cancellò dalla carta il nome Giudea e lo sostituì con Palestina per umiliare gli ebrei. La città di Gerusalemme venne ribattezzata Aelia Capitolina e l’imperatore ne vietò l’ingresso ai giudei. Che però continuarono a chiamare la terra che avevano abitato per secoli Eretz Israele (terra d’Israele) e che mai abbandonarono del tutto nonostante le numerose persecuzioni subite. Seicento anni dopo, gli arabi nominarono quell’area “Falastin”. Nella storia successiva non comparve mai una nazione chiamata “Palestina”, né ci fu mai un popolo chiamato “palestinese”. Quando la regione passò all’impero Ottomano, con “Falastin” ci si riferiva a un territorio dai contorni indeterminati e mai a un popolo originario. Vi erano sì rari insediamenti, ebraici greci o latini, e le poche città immerse nel niente, Gerusalemme, Safad, Jaffa, Tiberiade e Gaza, erano abitate da ebrei e cristiani. La minoranza musulmana viveva nell’interno. Agli inizi del XIX secolo, quell’intera regione del Medio oriente andava sotto il nome di Siria (Bilad al Cham) e inglobava gli stati attuali di Siria, Libano, Israele, Palestina e Giordania. Con il declino dell’impero Ottomano e dopo la fine della Prima guerra mondiale, gli inglesi crearono la Palestina mandataria, causando proteste accese da parte degli arabi per i quali la Palestina era inestricabilmente legata alla Siria, tant’è che la chiamarono “Surya-al-Janubiya” (Siria del sud), con grande soddisfazione dei siriani. Nel 1946, Philip Hitti, uno dei più ragguardevoli portavoce della causa araba, dichiarava che un’entità chiamata Palestina non esisteva. Di più, politici e intellettuali arabi, valutando la partizione della “Palestina” mandataria in due stati separati, uno ebraico, l’altro arabo, protestarono con forza sostenendo che la regione fosse parte integrante della Siria del sud. Dal 1948 al 1967, anno della Guerra dei Sei giorni, vinta da Israele, tutto quello che restava del territorio riservato agli arabi della Palestina mandataria britannica, era la West Bank (Cisgiordania) che si trovava in quegli anni sotto il dominio illegale giordano, e Gaza, sotto il dominio illegale egiziano. Durante quel periodo, nessuno dei leader arabi prese neanche lontanamente in esame il diritto all’autodeterminazione degli arabi “palestinesi” che si trovavano sotto il loro dominio. La ragione è semplice: per i giordani e gli egiziani un “popolo palestinese” non esisteva. Persino Arafat, icona delle sinistre europee e paradossalmente Nobel per la Pace, fino al 1967 usò il termine “Palestinesi” come riferimento per gli arabi che vivevano sotto la sovranità israeliana o avevano deciso di non essere sottoposti ad essa. Nel 1964, Arafat sosteneva che la “Palestina” non comprendeva né la Giudea e Samaria né Gaza, che appartenevano infatti alla Giordania e all’Egitto. Questo si trova scritto nella Carta fondante dell’Olp: “L’Olp non esercita alcun diritto di sovranità sulla West Bank nel regno hashemita di Giordania, nella Striscia di Gaza e nell’area di Himmah”. La Guerra dei Sei Giorni fu l’occasione che trasformò l’inesistente in esistente, uno stato che non era mai esistito in uno stato autoctono espropriato della propria terra dai “sionisti imperialisti”, secondo la visione marxista delle sinistre che passarono dalla simpatia per i kibbutz di ispirazione socialista allo stigma dell’occupante israeliano. E non poteva che essere così: chi ci aveva messo lo zampino era l’unione Sovietica che aveva decretato che la sovranità “palestinese” si estendeva anche alla West Bank e a Gaza. Arafat, protetto dai russi, poteva così allargare il proprio potere e campo d’azione. La storia era stata violata dalla menzogna e le fanfare della propaganda fecero il resto. Per rendere credibile l’infame racconto, la storia andava riscritta, esattamente come è accaduto per giustificare la barbara guerra di aggressione russa all’Ucraina. Può succedere però che la verità irrompa inaspettata. Il 31 marzo 1977, Zahir Mushe’in, membro del Comitato Esecutivo dell’Olp disse: “Il popolo palestinese non esiste. La creazione di uno stato palestinese è solo un mezzo per continuare la nostra lotta contro lo stato di Israele in nome dell’Unità araba…”. Non poteva ammettere però, che l’unità araba non esiste e non è mai esistita. E’una finzione che si materializza per combattere il nemico ebreo.

