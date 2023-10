Impianto telefonia alla Sorda. Modica, Spadaro vuole chiarezza

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, chiede il motivo per cui nella Via Peppino Impastato (zona densamente abitata) si stanno facendo lavori per la

costruzione di un’antenna di telefonia mobile, con quale iter è stato approvato tale progetto? “Il Comune di Modica – dice – negli scorsi aveva approvato dei regolamenti che individuavano i siti

dove poter allocare tali nuove installazioni di antenne (siti comunali) di Telefonia mobile. Per questo ho chiesto di conoscere se in atto ci sono altri impianti autorizzati dagli uffici in siti non comunali e se è ancora possibile bloccare tali autorizzazioni in autotutela spostando la costruzione di questi nuovi impianti in aree comunali”.

