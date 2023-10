Modica. Asilo Nido aperto fino alle 19: la DC plaude all’iniziativa dell’Amministrazione

“L’asilo nido comunale di Modica apre nuovamente le porte ai suoi piccoli frequentanti non solo in orario

antimeridiano ma anche pomeridiano”. Ad annunciarlo è il consigliere comunale della DC,

Giovanni Alecci, che insieme all’intero gruppo consiliare ha lavorato nelle ultime settimane di

concerto con l’Assessore Facello ed il Sindaco per far sì che si potesse consentire anche l’orario

prolungato. “A nome della DC voglio ringraziare l’Assessore per essere riuscite a

trovare i fondi necessari a garantire l’apertura per l’intera giornata dell’asilo. Tanti genitori ci

avevano contattato preoccupati per la possibilità di una mancata apertura, per cui abbiamo

organizzato un incontro con l’amministrazione comunale proprio per chiarire meglio i contorni

della problematica. La sensibilità e la disponibilità dei nostri amministratori hanno fatto sì che si

ovviasse a questo disagio ed ora l’asilo resterà aperto ogni giorno fino alle 19 per consentire ai

tanti genitori lavoratori di potersi dedicare alla propria attività sapendo che il loro bambino è in

mani sicure”.

