Ispica, festa a Giovanni XXIII conclusa dal Modica Gospel Choir

Conclusi i festeggiamenti in onore di San Giovanni XXIII organizzati dalla Comunità Parrocchiale della SS Annunziata di Ispica. Il clou del programma è stato domenica sera con un concerto del Modica Gospel Choir.

I coristi, il Maestro Giorgio Rizza, direttore e pianista, ed Aurelio Pitino, direttore nazionale Let’s Singer Gospel Connection e voce solista, sono stati accolti da un grande ospitalità dalla grande famiglia parrocchiale della Basilica.

Coinvolgente e toccante il concerto: sin dalle prime note grazie alla sintonia di cuori e voci che si è creata e che è stata intensa e unica … difficile da spiegare a parole.

Attenti, partecipi e commossi i presenti per quello che resterà, per tutti, un concerto indimenticabile, fortemente voluto dal “Papa Buono” e dai suoi preziosi angeli collaboratori.

