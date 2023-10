Passeggiate a Modica tra Storia e Scienza

Iniziano dal 22 ottobre gli incontri a Casa Campailla. Si tratta di una serie di appuntamenti in cui Modica ripercorre i luoghi del filosofo scienziato, i suoi scritti, le sue memorie. Un ciclo di eventi organizzati da IMES, Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali, in collaborazione con Casa Campailla e di varie associazioni che di volta in volta si uniranno per divenire protagoniste di un momento di condivisione sui temi della città e della figura del prestigioso studioso modicano. Gli incontri sono aperti a tutti e rivolti agli appassionati di Storia e di Filosofia,Letteratura, Architettura, Storia locale. Quello del 22 ottobre, in compagnia del gruppo di appassionati di storia locale “I Cesaroni”, è un primo incontro a cui diamo appuntamento, a tutti coloro che vorranno aggiungersi per iniziare a riflettere sulla figura del filosofo scienziato e la città. Durante tutto il corso del 2023- 24 saranno organizzate tavole rotonde, proiezioni, collegamenti con studiosi, e con istituzioni che si occupano dei temi trattati dallo studioso modicano. L’occasione, inoltre, è favorevole perché Casa Campailla, culla natale del genius loci Modicano, divenga cuore pulsante ed epicentro di iniziative culturali.

Salva