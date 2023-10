Sinistra Italiana iblea ha tenuto il Congresso provinciale

Si è svolto a Ragusa il congresso provinciale di Sinistra Italiana, fase integrante del percorso che porterà al congresso nazionale di novembre e ai successivi congressi regionali. Sono stati letti e votati i documenti congressuali, ed eletti 5 delegati per il congresso provinciale e 2 delegati per il congresso nazionale. Durante il dibattito, incentrato sulle tematiche di attualità, i partecipanti hanno espresso orgoglio per il fatto di appartenere a Sinistra Italiana, forza politica che ha sempre espresso posizioni nette e chiare. Contro la precarizzazione del lavoro e ogni forma di sfruttamento, per un salario minimo che possa ridare dignità ai lavoratori, SI ha sempre lottato, in parlamento e in piazza, a fianco dei sindacati e della società civile. Contro la guerra e per l’uso del dialogo e della diplomazia nella risoluzione delle controversie: dal “no” all’invio delle armi in Ucraina al sostegno della linea “due stati per due popoli” in Medio Oriente, la coerenza della scelta pacifista di Sinistra Italiana è sempre stata indiscutibile.

Riguardo alle questioni locali, si è discusso della situazione degli arrivi e della permanenza dei mi-granti nella nostra provincia e delle questioni riguardanti la difesa dei beni comuni, dalla sanità all’acqua pubblica, sulle quali si stanno costruendo percorsi di mobilitazione con altre forze politiche (in primis l’alleanza progressista nata dalla coalizione delle amministrative con Verdi, 5stelle, Art.1) e sociali

