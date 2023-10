PD, Modica: “Contratto di Quartiere Treppiedi non più efficace”

Il Vice Segretario Cittadino del Partito Democratico, Francesco Stornello, denuncia l’inaccettabile situazione delle case popolari situate in Contrada Treppiedi e la propria preoccupazione in merito ai mancati interventi di manutenzione su alcuni immobili danneggiati.

“Quanto sostenuto dal Comune di Modica e dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), secondo i quali il contratto di quartiere impedirebbe di realizzare le necessarie opere di manutenzione – dice Stornello – è smentito dalla realtà dei fatti, poiché il contratto di quartiere è decaduto già nel 2015 e non è stato incluso nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune. Ciò ha, anche, comportato la perdita di fondi regionali che erano stati destinati a un piano di recupero di vitale importanza per il quartiere e che avrebbero dovuto migliorare la qualità di vita dei residenti della Contrada Treppiedi”.

Il Partito Democratico di Modica condanna questa situazione e si schiera dallaparte dei cittadini e delle famiglie “che hanno troppo a lungo sopportato condizioni inaccettabili nelle proprie abitazioni”. “Riteniamo – conclude – che l’Amministrazione e l’IACP debbano agire con urgenza e competenza per garantire la manutenzione e il recupero delle case popolari di Contrada Treppiedi, perché il diritto dei cittadini a vivere in condizioni dignitose e sicure è prioritario, sempre”.

