Burkina Faso. Accordo con la Russia per costruzione centrale nucleare

La giunta militare del Burkina Faso ha annunciato la firma di un accordo con la società statale russa per l’energia nucleare Rosatom, che prevede la costruzione di una centrale nucleare nel Paese africano. Venerdì scorso è stato firmato a Mosca un memorandum d’intesa con l’obiettivo di promuovere la cooperazione nel campo dell’uso pacifico dell’energia atomica. Il documento è stato firmato dal ministro dell’Energia, delle Miniere e delle Cave del Burkina Faso, Simon Pierre Boussim, e dal direttore generale di Rosatom, Nikolai Spasski. Il Burkina Faso è uno dei paesi africani con il minor collegamento energetico, poiché solo il 21 per cento della popolazione dispone di una fornitura di energia elettrica. Il governo, guidato dall’ufficiale dell’esercito, il dittatore Ibrahim Traoré, durante la sua recente visita a Mosca, ha chiesto collaborazione al suo omologo russo Vladimir Putin, per costruire una centrale nucleare nel suo territorio. “Abbiamo un bisogno estremo di energia. Abbiamo chiesto , se possibile, di realizzare in Burkina Faso una centrale nucleare”, ha dichiarato Traoré. Nel corso del 2022, il Burkina Faso ha affrontato due colpi di stato: uno il 24 gennaio, guidato dal tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, e un altro il 30 settembre, guidato dal capitano Ibrahim Traoré, attuale capo di Stato. Lo stesso Traorè , secondo una dichiarazione rilasciata dal ministro delle Comunicazioni, Jean Emmanuel Ouédraogo, ha confermato che mercoledì scorso un tentativo di colpo di stato era stato perpetrato ai danni del suo governo, azione che ha portato all’arresto di quattro ufficiali del suo esercito. Tanti tentativi di rovesciare i governi , promossi dal malcontento popolare per i continui attacchi di gruppi terroristici di affiliazione islamica. Eventi che hanno già provocato lo sfollamento di oltre due milioni di persone nel Paese.

