Afghanistan. La terra non smette di tremare: altro terremoto 6.4

(gr) Non smette di tremare il territorio afgano colpito ripetutamente dai terremoti almeno 5 volte nelle ultime tre settimane, l’ultimo dei quali stamane all’alba ha riportato una scossa di magnitudo 6,4. Secondo il Centro sismologico europeo-mediterraneo, il sisma ha scatenato la sua potenza a una profondità di 10 chilometri, mentre lo United States Geological Survey ha riferito che la profondità è stata di 6,3 chilometri, indicando che il terremoto è avvenuto a 30 chilometri da Herat, nell’Afghanistan occidentale. Colpita è sempre la provincia occidentale, dove almeno 2.400 persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6,3 lo scorso 7 ottobre. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, circa 12.110 persone, tra cui 1.730 famiglie, sono state colpite dal terremoto in cinque distretti della provincia di Herat. Il penultimo dei quali, mercoledì scorso di magnitudo 6.3 ha causato il ferimento di più di 150 persone e la distruzione di migliaia di abitazioni. Il governo talebano salito al potere, dopo la ritirata degli americani, si trova in piena emergenza per le reiterate calamità naturali che stanno sconquassando ininterrottamente i loro territori.

