Prima gara nel campionato di Serie B per l’AndiModa Ragusa

Prima gara di campionato, nel torneo di Serie B, domenica alle 18 a Palermo per l’AndiModa Ragusa che affronterà il Villaurea. Il sette allenato da Salvatore Russo si sta allenando con grande intensità proprio per preparare nella maniera migliore l’esordio stagionale. Proprio in questi giorni, focus dell’allenatore in maniera particolare sul discorso legato alla difesa su cui il tecnico punta buona parte delle proprie attenzioni. “Sicuramente – spiegano dall’AndiModa Ragusa – vogliamo partire con il piede giusto anche se non conosciamo il potenziale dei nostri avversari. Sappiamo che sono una buona squadra e, quindi, da parte nostra, ci vorrà il massimo impegno per cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Una cosa è certa. Cominciamo con un auspicio, quello di conquistare i primi punti in classifica. Naturalmente, sarà il campo a dirci quale sarà il verdetto”. Da questo punto di vista, è stata di conforto l’amichevole di domenica scorsa al PalaParisi di via Bellarmino con l’Agriblù Scicli. Il sette ragusano ha sciorinato soluzioni molto interessanti, soprattutto in avanti, che lasciano ben sperare in concomitanza con l’avvio del campionato. Il gioco veloce e organizzato dei ragusani è scemato solo quando non è stato possibile effettuare i necessari cambi e il ritmo, giocoforza, si è abbassato. “Siamo fiduciosi, comunque – ancora dall’AndiModa – che pure questo aspetto possa essere in qualche modo sanato. Sempre domenica scorsa, poi, abbiamo assistito all’amichevole, sempre con lo Scicli, della nostra Under 15 da cui si sono tratte indicazioni interessanti per favorire sempre di più, come nelle intenzioni societarie, la crescita di questo gruppo”.

