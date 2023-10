Sport da combattimento. La star francese Pinca a Comiso

Il Team Corifeo Promotion ha organizzato, domenica scorsa, uno stage nazionale con la star francese Fabio Pinca, fighter pluricampione delle migliori organizzazioni del mondo. Più di ottanta gli atleti che hanno partecipato e che hanno sancito il successo dell’iniziativa. L’appuntamento si è tenuto nella sede della Combat Gym di Angelo Corifeo a Comiso. Pinca, protagonista di questo appuntamento tenutosi sotto l’egida del Csen provinciale di Ragusa, è stato tre volte campione del mondo Wbc con 135 combattimenti. “Quest’anno – chiarisce Corifeo – dopo la realizzazione di diversi eventi organizzati dalla nostra Promotion, come il torneo Fight experience (progetto dedicato al settore giovanile) e la quinta edizione del galà The best fighters (torneo dedicato a tutti i migliori giovani atleti), non poteva mancare di aggiungersi alle nostre attività questo super stage con la leggenda Fabio Pinca, fighter di spicco, conosciuto in tutto il mondo per le sue grandi abilità sia nella Muay thay che nelle Mma. Ringrazio tutti i teams e gli atleti che hanno aderito a questa magnifica giornata di sano sport e disciplina e gli sponsor per avere contribuito alla realizzazione di quest’altro evento. Ringrazio, altresì, tutta l’amministrazione comunale di Comiso, in particolare gli assessori Giuseppe Alfano e Giovanni Assenza. E poi un ringraziamento al nostro comitato Csen Ragusa e al presidente Sergio Cassisi sempre presente quando si tratta di promuovere gli sport da combattimento e di stare vicino alle società affiliate”.

Salva