Io non rischio, due giornate di sensibilizzazione sul fronte della Protezione civile a Vittoria

Sabato 14 ottobre in via Cavour angolo via La Marmora dalle 17 alle 21 e domenica 15 ottobre in piazza del Popolo, per tutta l’intera giornata, dalle 10 alle 18, la Protezione civile e i volontari del gruppo comunale di Vittoria saranno presenti per animare la manifestazione che si terrà su tutto il territorio nazionale e che è denominata “Io non rischio”. A darne comunicazione l’assessore comunale alla Protezione civile, Giuseppe Nicastro. “Sindaco Aiello in testa, in quanto capo della Protezione civile comunale – dice l’assessore – e tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati in questo percorso, saranno ben lieti di illustrare le buone pratiche di questo ambito a tutti coloro che interverranno. Invitiamo tutti i cittadini a essere presenti per far sì che tale momento di sensibilizzazione possa essere esteso al maggior numero di persone. I volontari sentono il dovere di mettersi al servizio dei cittadini. Anche l’Amministrazione comunale, considerata la delicatezza del tema, vuole svolgere sino in fondo la propria parte. Con il passare degli anni, alla luce anche dei cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro territorio, gli eventi calamitosi risultano essere, purtroppo, sempre più frequenti. Per non parlare, poi, del rischio sismico sempre presente in una zona come la nostra. Ecco perché è opportuno che i bambini, i quali apprendono rapidamente, anche grazie alla collaborazione con le scuole, ma anche le famiglie, possano avere l’opportunità di consultare il materiale che andremo a distribuire e in cui sono illustrate le buone pratiche di Protezione civile. Sono indicati quali i comportamenti più appropriati da tenere nel caso in cui si verifichino determinati eventi pericolosi”. “Una cosa voglio aggiungere – spiega ancora l’assessore Nicastro – e cioè che sono molto orgoglioso di rappresentare la Protezione civile in città che testimonia, con i fatti, quanto ci tiene all’incolumità delle altre persone. Per cui, adesso, staremo gomito a gomito, in queste due giornate, per illustrare alla cittadinanza cosa è meglio fare quando ci sono questi eventi che, naturalmente, noi speriamo che nel nostro territorio mai si verifichino. Un ringraziamento in particolare va al dirigente della Protezione civile del Comune di Vittoria, il comandante della Polizia locale Giampaolo Monaca, e alla responsabile dell’ufficio comunale di Protezione civile, Chiara Garofalo, per l’impegno profuso e per la disponibilità che stanno avendo nel garantire questo servizio e, nella fattispecie, questa comunicazione essenziale rivolta ai cittadini e finalizzata a prevenire situazioni potenzialmente pericolose”.

