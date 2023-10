Il vittoriese Amato candidato al Senato Accademico dell’Università di Catania

Il giovane vittoriese Gianvalerio Amato, studente di giurisprudenza al quarto anno e già rappresentante d’istituto del liceo Giuseppe Mazzini di Vittoria, ha annunciato la sua candidato al Senato Accademico dell’ateneo catanese nella lista Actea – Crediamoci. Amato, inoltre è stato rappresentante nella consulta provinciale degli studenti ed è componente di Gioventù Nazionale. Le sue priorità sono la tutela degli studenti fuori sede e la difesa del diritto allo studio.

“Essere candidato per me è un grande onore ed è il risultato di una scelta meritocratica, basata su un impegno costante, per gli studenti e tra gli studenti, con la tenacia e la passione di chi intende la politica come servizio – dice Amato -. Intendo rappresentare le istanze dei fuori sede in particolar modo, io stesso lo sono e conosco le difficoltà di chi viene da un’altra città e percorre il percorso universitario affrontando sacrifici e rinunce. Ma la mia è la battaglia per tutti gli studenti dell’ateneo per avere spazi studio dignitosi e funzionali, per avere garantiti i diritti e il merito”.

“L’esperienza da rappresentante di istituto, da componente della consulta provinciale degli studenti e quella politica in Gioventù Nazionale hanno contribuito in maniera determinante al mio accrescimento. Oggi sono convinto che con la partecipazione – conclude – si possano raggiungere obiettivi ambiziosi facendo sentire la voce degli studenti negli organi universitari per migliorare l’ateneo e la qualità dei servizi e della vita di tutti gli attori del mondo universitario”.

Salva