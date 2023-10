Il corpo di una persona insieme a una motocicletta è stata trovata in territorio di Pozzallo, nei pressi di uno dei piloni dell’autostrada che porta a Catania. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per capire se si sia trattato di un incidente stradale. Pare si possa trattare del 35enne di Solarino del quale si erano perse le tracce.

