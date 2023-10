L’Onorevole Laura Boldrini in visita ai centri migranti iblei

L’onorevole Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani, oggi ha visitato i centri migranti presenti sul territorio ibleo.

La mattinata è stata dedicata al nuovo centro di rimpatrio veloce, sito nella zona Industriale Modica-Pozzallo, e successivamente all’Hotspot allocato nella zona portuale.

La deputata accompagnata dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, ha potuto constatare di persona la situazione dei due centri. Il nuovo CPR è in ottime condizioni e non presenta problemi di sovraffollamento, mentre l’hotspot presenta diverse situazioni critiche e di degrado. La Boldrini ha anche sottolineato la precaria situazione che vivono i minori stranieri ospiti di queste strutture.

Nel pomeriggio poi la deputata ha fatto visita al centro presente in c.da Cifali nel territorio fra Ragusa e Comiso.

