Laura Boldrini all’hot spot di Pozzallo. “In stato vergognoso”

Un’interrogazione parlamentare per denunciare lo stato “vergognoso” in cui versa l’hotspot di Pozzallo. È quello che ha promesso di fare quando ritornerà a Roma l’on. Laura Boldrini, esponente alla Camera per il Partito Democratico, presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo, in visita istituzionale a Pozzallo. La Boldrini è arrivata puntuale alle 11 in visita alla nuova struttura sita presso la zona industriale, andando a visitare tutte le 84 stanze al fine di constatare la salubrità del centro per immigrati definendolo “una buona struttura – ha detto – con servizi igienici nuovi e stanze adeguate per ogni esigenza, ma se questa struttura dobbiamo farla diventare un centro di detenzione, allora io mi oppongo. I diritti civili di ogni individuo ospitato devono essere rispettati. Non stiamo parlando di oggetti, bensì di persone”.

Ben diversa la situazione riscontrata presso l’hotspot portuale. Parole di disprezzo verso una struttura dove, a detta della Boldrini, “si registrano anomale promiscuità, senza che venga rispettata la persona per quella che è. Minori con uomini adulti, donne con uomini, quello che ho visto è assolutamente vergognoso e farò un’interrogazione parlamentare per chiedere conto e ragione di quanto accade all’interno del centro”

Un giornalista riferisce alla Boldrini che questo stato di cose esiste da tanti anni ma che la situazione non è mai cambiata. “A maggior ragione – ribatte l’esponente del Pd – chiederò di mancanze ed errori che sono stati commessi a discapito dei migranti anche per gli anni trascorsi. Ho visto una ragazza somala che ha le piaghe sul corpo soffrire. Dovranno essere potenziati tutti i settori all’interno dell’hotspot”.

E la soluzione? “Mini alloggi – ha detto la Boldrini – per dare un senso di dignità a tutte queste persone”

Nel pomeriggio, poi, la Boldrini si è recata presso il centro di contrada Cifali fra Comiso e Ragusa. La Boldrini ha riferito che altri 4 tunisini lasceranno in giornata il centro detentivo presso la zona industriale, facendo salire a 17 il numero di migranti che hanno goduto di un lasciapassare controfirmato dal tribunale di Catania. Al suo interno restano 160 migranti, alcuni dei quali lasceranno la Sicilia nelle prossime ore. Ben più grave la situazione all’hotspot portuale dove, a questa mattina, si contavano 426 ospiti (in una struttura che ne può contenere quasi 200). Anche in questo caso, si parlava di far scendere la quota dei migranti a 200 persone. La Boldrini è entrata assieme ad una piccola delegazione, un mediatore culturale, un avvocato e alcuni esponenti di due associazioni.

La Boldrini ha avuto anche un breve dialogo con il sindaco Roberto Ammatuna, in visita anche lui dentro la struttura, sita al porto.

