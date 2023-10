Ztl Marina di Ragusa, allo studio modalità ottimali di gestione

“Ztl Marina di Ragusa: un intervento assai atteso – dichiara l’assessore alla Mobilità e alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri – per garantire la vivibilità della borgata e permettere a residenti e visitatori di essere tutelati dal traffico.

Mentre si procede agli interventi propedeutici per la posa in opera dei varchi, con i lavori che inizieranno a ottobre, giovedì mattina si è tenuta una conferenza dei servizi per valutare le migliori modalità di gestione, mettendo a confronto i tecnici e gli operatori della Municipale.

L’obiettivo è avere il servizio attivo per la prossima primavera, gestendo tutto l’iter per il rilascio dei pass, leggibili tramite qr-code, in maniera informatizzata”.

