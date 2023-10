Turismo e innovazione. A Ragusa I Travel Open Day Hospitality

Il 27 ottobre Ragusa ospiterà un’importante tappa del Travel Open Day Hospitality, il format che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità.

L’evento itinerante accoglierà tutti i rappresentanti della proposta ricettiva locale (proprietari, gestori e manager di strutture ricettive dell’alberghiero e dell’extra-alberghiero) per una giornata di formazione, incontri e approfondimenti con i più importanti fornitori dei servizi per l’ospitalità. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.

Un’occasione che si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di trasformarsi in scintilla di sviluppo e di crescita per il territorio, con l’obiettivo di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater.

Durante le sessioni in programma, sarà possibile per gli operatori del ricettivo aggiornarsi su prodotti e novità essenziali per il settore, partecipare a workshop e momenti formativi di rilievo. Gli incontri “one-to-one” rappresenteranno il fulcro dell’iniziativa, perché offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore, tra cui design, domotica, digital, food&beverage, outdoor, real estate, wellness, logistica, revenue, HR, software e molto altro.

“Cultura, mare, clima, accoglienza, buon cibo, natura – ha commentato il sindaco Peppe Cassì -; Ragusa è un territorio turisticamente fortunato, eppure essere Patrimonio Unesco o avere monumenti del valore del Castello di Donnafugata non bastano per competere sul mercato glocale. È necessario quindi accresce costantemente il livello di competenza nel settore turistico, essere al passo con le tendenze e con gli strumenti. Siamo quindi lieti che iniziative come queste ricadano sul nostro territorio, rappresentando opportunità di crescita per tutta la comunità”.

“Ragusa è una destinazione ricca di attrazioni uniche al mondo – continua Claudio Dell’Accio, responsabile eventi per il Travel Open Day Hospitality -, ma emergere oggi non è sempre facile, sia rispetto all’offerta nazionale che a quella estera. Per farlo, è necessario fare squadra, sviluppare nuove consapevolezze e conoscenze, restare aggiornati e creare preziose sinergie tra pubblico e privato. Il turismo può infatti rappresentare un volano di crescita unico per il territorio, coerente con la necessità di sviluppo economico, sociale e sostenibile, ma è necessario sviluppare l’offerta per generare un impatto sulla consistenza e sulla qualità dei flussi turistici, soprattutto repeater, nordeuropei e nordamericani”.

