Vittoria. Si insedia il Comitato della Memoria per il Futuro

Domani, venerdì 6 ottobre, alle ore 17 nella Sala delle Capriate “G. Molé” il sindaco di Vittoria Francesco Aiello insedierà il Comitato della Memoria per il Futuro. L’organismo è composto da numerose singole personalità (scrittori e artisti) e da rappresentanti delle associazioni culturali e sindacali, delle Parrocchie cittadine, dai Dirigenti Scolastici, da ex Dirigenti Scolastici.

-Scopo del Comitato- ha dichiarato l’assessore ai Beni ed alle Attività Culturali on. Paolo Monello – è quello di programmare insieme alla società civile lo sviluppo culturale della Città di Vittoria, pensando al futuro. Vittoria è l’ottava città della Sicilia e lo sforzo di questa Amministrazione è darle il posto che le spetta in Sicilia per la sua grande storia”.

“Il Comitato per la Memoria sarà un punto di incontro per idee e progetti che ci aiuteranno a realizzare questo ambizioso obiettivo per promuovere lo sviluppo culturale di Vittoria”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva