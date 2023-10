Ragusa. Biblioteca e aula studio. Fdi-Gn: “Orari di apertura penalizzanti”

Lo aveva già segnalato in campagna elettorale l’allora candidato al consiglio comunale e oggi vicecoordinatore di Fratelli d’Italia Ragusa Simone Diquattro, che oggi torna a parlarne insieme al Presidente di Gioventù Nazionale Ragusa Andrea Manenti.

“La biblioteca, in una città che mira ad essere un importante polo studentesco e universitario,- dichiara Andrea Manenti – non può essere relegata ad essere solo luogo di consultazione dei testi o ad aperture sporadiche dell’aula studio: deve essere un centro nevralgico per tutti gli studenti che vogliono fare lavori di gruppo, che vogliono studiare nei periodi in cui non hanno lezione, che hanno necessità di usufruire di servizi essenziali che la biblioteca offre come una connessione ad internet”.

“Attualmente – spiega Simone Diquattro- la biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì mattina e solo due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì). Per l’utenza prettamente scolastica e universitaria che è naturalmente proiettata verso un utilizzo pomeridiano, questi orari sono fortemente penalizzanti. Le aule studio presenti al centro culturale non risolvono a pieno il problema per le grandi difficoltà di parcheggio. Per queste ragioni – conclude- presenteremo una mozione tramite il nostro consigliere Rocco Bitetti per chiedere all’amministrazione di cercare le soluzioni organizzative (turnazione del personale, servizio civile, affidamento ad associazioni, autogestione) per garantire l’apertura pomeridiana della biblioteca tutti i pomeriggi. È una proposta di buon senso e altrettanto buon senso auspichiamo da parte dell’amministrazione”.

