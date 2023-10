Pozzallo. Ennesimo sbarco di migranti. Sono in 83

Nuovo sbarco di migranti giunti in mattinata presso il porto di Pozzallo. Sono in totale 83 le persone arrivate in provincia di Ragusa grazie all’intervento della nave Ong “Louis Michel”, ritornata a Pozzallo dopo lo sbarco di pochi giorni fa. Sono stato due gli interventi, in acque libiche, operati dal personale di bordo della nave tedesca. Il primo salvataggio, a circa 15 miglia dalla costa libica, ha visto protagonisti 53 migranti a bordo di un gommone. Le operazioni si sono svolte con mare calmo e senza alcun intoppo. Ben diversa la situazione per l’altro gommone dove erano stipati 30 migranti, intravisto a 12 miglia dalla costa libica, con la presenza, stando a quanto riferito, di alcuni militari della guardia costiera libica che hanno tentato di far affondare il barcone, non riuscendovi. Gli operatori della Ong tedesca hanno velocizzato le operazioni, lasciando il gommone e i militari libici al loro destino.

“Abbiamo avuto il panico – racconteranno i migranti agli operatori della Ong – e se non foste venuti, avremmo temuto pure il peggio”.

La “Louis” è arrivata a Pozzallo alle ore 11.04 dove, ad attenderla, vi erano volontari delle associazioni umanitarie oltre al solito numero di carabinieri, poliziotti e militari della Capitaneria di porto di Pozzallo. Subito trasferiti presso l’hotspot portuale dove, al momento, vi sono poco meno di 200 persone.

La Louis Michel è ripartita un’ora e mezza dopo l’attracco al porto con direzione Licata dove ormeggerà per la notte.

