FdI: “A Vittoria amministrazione allo sbaraglio”

Con una conferenza stampa il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria ha fatto il punto a pochi giorni dalla bocciatura del rendiconto e a seguito della relazione dell’ispettore regionale attestante diverse irregolarità amministrative e gestionali della giunta Aiello.

“La relazione dell’ispettore regionale – dicono i consiglieri comunali di FdI Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – ha messo nero su bianco e rilevato ciò che noi abbiamo denunciato da tempo: sprechi di denaro pubblico, illegittimità, cattiva amministrazione. Basti pensare al duplicato della direzione Avvocatura, uno “scherzo” costato migliaia di euro di denaro pubblico, al pasticcio dei vari comandanti dei vigili urbani che si sono succeduti, alla nomina di un dirigente che non aveva titoli e molto altro”.

“Accanto alla relazione, puntuale e durissima sull’operato fuori dalle regole dell’amministrazione Aiello, vi sono anche atti come affidamenti diretti a società che svolgono il servizio idrico, sempre le stesse e il tutto senza una gara ad evidenza pubblica. Potevamo, noi da opposizione, avallare le scelte scellerate del sindaco votando favorevolmente il rendiconto?”.

“Il rendiconto è infatti la summa delle scelte dell’amministrazione e coerentemente con il ruolo di opposizione seria che ci hanno dato i cittadini ci siamo astenuti. Aiello, con il suo solito modo di amministrare, ha perso la maggioranza in consiglio dopo nemmeno un anno. E’ colpa di questa opposizione o sua che non riesce a gestire la sua maggioranza? Tranquillizziamo i cittadini dalle sciagure paventate da Aiello sulla mancata approvazione del rendiconto: provvederà il commissario e non vi sarà alcun contraccolpo. Il sindaco è nervoso poiché non passando l’atto non poteva fare tutte quelle assunzioni che aveva in canna e che sarebbero state uno spreco ulteriore di soldi pubblici”.

“Hanno vinto le elezioni – concludono gli esponenti di FdI – ma non riescono a governare né a sostenere in consiglio i loro atti. Chi è causa del suo male pianga sé stesso: noi continueremo a denunciare tutte le irregolarità di questa amministrazione incapace, il sindaco se ne faccia una ragione”.

