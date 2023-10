Domenica 8 ottobre a Modica Mauro Repetto. Si parla (e si suona…) di 883

Scenari off ancora insieme a InTeatroLibri per presentare un artista che ha condiviso il suo percorso con Max Pezzali. Prima di vivere una vita che è un vero e proprio romanzo. Tutto da raccontare. Lo farà alle 19.30 all’auditorium di piazza Matteotti

Domenica 8 ottobre, alle 19.30, nell’auditorium di piazza Matteotti nel cuore di Moica, la presentazione del libro di Mauro Repetto e Massimo Cotto ‘Non ho ucciso l’Uomo Ragno’, Mondadori editore. I giornalisti Peppe Ragona e Laura Curella, straordinari appassionati di musica e di quella ‘musica anni ’90’ che vide negli 883 un punto di riferimento e un fenomeno straordinario, saranno con Mauro Repetto a raccontare una vita che somiglia più a un romanzo che a una biografia. E non mancheranno i momenti musicali…

L’organizzazione di Mondadori Bookstore di Piera Ficili e la Fondazione Garibaldi, con il suo sovrintendente, Tonino Cannata, rilancia e presenta Mauro Repetto che, con Max Pezzali, fondò gli 883 e ne fu cantante e co-autore delle più celebri hit. Dopo il successo clamoroso, un periodo difficile: crisi, panico, disorientamento. “Non è più il mio sogno”, si disse e racconta Repetto. Al punto da sparire da un giorno all’altro, lasciando a Pezzali, suo amico, una frase che col senno di poi verrà decifrata per quell’addio che è stato da musica, popolarità e soldi.

Il viaggio lungo negli Stati Uniti, alla ricerca di una modella vista una volta sola e mentre tutti si chiedono dove sia finito o se ha fatto la brutta fine dell’Uomo Ragno, la vita di Repetto in America, sconfina nell’incredibile, tra gangster e illusioni, pestaggi e squarci di Hollywood. Prima del ritorno a casa e la decisione di essere anonimo. Ha cercato e trovato da allora, fortuna e anche l’amore; i figli e la pace con il suo passato. Come racconta in ‘Non ho ucciso l’Uomo Ragno’, scritto con Massimo Cotto, conduttore radiofonico, giornalista ed esperto di musica. E domenica prossima, 8 ottobre, a Modica, ne parlerà!

-MAURO REPETTO, Non ho ucciso l’Uomo Ragno; domenica 8 ottobre, 19.30, auditorium piazza Matteotti a Modica

