Al via dalla Leonfortese serie di trasferte per il Modica calcio

Il Modica Calcio torna in campo e lo fa affrontando in trasferta la Leonfortese. Gli uomini di Giancarlo Betta iniziano da qui una serie di trasferte tra Campionato e Coppa che metterà alla prova la tenuta fisica di Vindigni e compagni.

Giancarlo Betta ha sempre sostenuto che il primo vero bilancio per questa squadra lo si potrà stilare solo dopo, almeno, le prime sette giornate. Questo Modica sta creando tanto entusiasmo tra i tifosi e i cittadini e la posizione di capolista a punteggio pieno è il frutto di un lavoro duro e umile.

L’obiettivo rimane sempre quello di fare bene gara dopo gara senza sottovalutare l’avversario, capendone i punti di forza e quelli deboli.

La gara contro l’Atletico Catania ha mostrato il giusto atteggiamento, dei nuovi, Manfrè in primis, come del resto del gruppo. Una tenuta mentale, prima che fisica, che dovrà essere mantenuta anche nelle gare lontane dal Vincenzo Barone. La formazione di casa ha raccolto un solo punto nelle prime uscite, ma ha mostrato di saper mettere in difficoltà squadre pronte come il Paternò, alla prima in trasferta, chiudendo la gara sotto di una sola rete arrivata alla metà del primo tempo.

“Noi non ci possiamo permettere di sottovalutare nessun avversario e lavoriamo ogni giorno per esprimere tutte le nostre migliori qualità. – Il pensiero di Giancarlo Betta – Abbiamo registrato un risultato positivo nell’ultima di campionato ma ci siamo subito concentrati su questa sfida che sappiamo nasconderà parecchie insidie. Se continuiamo con l’atteggiamento avuto nell’ultima gara allora saremo pronti ad affrontare tante sfide, la nostra forza dovrà essere l’unione tra tutti, titolari e non”.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Calascibetta contro la Leonfortese:

Portieri: Genovese L., Marino.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Manfre’, Savasta.

