Vittoria, Rendiconto finanziario. Scuderi chiede chiarezza

“La questione della bocciatura del Rendiconto finanziario merita di essere posta sotto la luce di un’adeguata chiarezza politica. Vi siete chiesti perché il sindaco e i pochi consiglieri rimasti con lui stanno riempiendo i social con insulti contro l’opposizione? Semplice: perché sono contrariati dal fatto che vogliamo vederci chiaro sulle implicanze di questo strumento finanziario per la città”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria, Giuseppe Scuderi, che si è stancato di prendere atto di una falsa narrazione portata avanti, a proprio uso e consumo, da alcuni consiglieri dell’ex maggioranza oltre che dallo stesso primo cittadino. “Il problema è semplicemente uno – continua Scuderi – Non vogliamo, per quanto ci riguarda, che i soldi pubblici siano spesi in maniera approssimativa e senza fondamento. La nostra scelta è stata ponderata e attentamente valutata. Altro che danno all’ente di palazzo Iacono. Il vero danno sarebbe se si desse l’avallo a scelte che potrebbero risultare infelici. E, in ogni caso, siamo convinti che occorra fornire una spiegazione alla città su che cosa si intende fare con queste risorse economiche. Ma deve essere una spiegazione reale e non di quelle campate per aria. Per il resto, ci attendiamo che, invece del muro contro muro, si prediliga la necessità di dare vita a un vero e proprio dialogo politico. Sappiamo che è quasi impossibile, visto che parliamo di Aiello, ma, come si dice, la speranza è l’ultima a morire”.

