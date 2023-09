Ragusa calcio. La squadra juniores avvia percorso sportivo

Avviata la preparazione atletica della formazione Juniores dell’Asd Ragusa calcio 1949. La formazione, affidata alle cure tecniche dell’allenatore Raffaele Monaco, vuole trovare le formule giuste per affrontare i campionati di propria competenza con il giusto piglio, cercando di aggregare sempre più giovani che possano rappresentare un punto di riferimento per la prima squadra. “Il nostro obiettivo – sottolinea il vicedirettore generale, Giovanni Gatto che ha la responsabilità di curare il gruppo Juniores – è quello di fare crescere questa realtà sempre di più. Intanto abbiamo avviato gli allenamenti e immaginiamo che sarà stimolante potere sperare di allestire un sodalizio ancora più numeroso rispetto a quello che ha già iniziato il proprio percorso. Per questo, invitiamo chi fosse interessato a vestire la maglia azzurra. C’è ancora possibilità. Per il resto, grazie a mister Monaco, stiamo lavorando con molta intensità nel tentativo di arrivare a tagliare il nostro traguardo, come da tutta la società auspicato. Ringrazio anche il talentuoso centrocampista azzurro Yassin Ejjaki che sta dando una mano come collaboratore tecnico”.

