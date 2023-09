Chiaramonte Gulfi. Pronta 66^ edizione della Salita Monti Iblei

Presentata in conferenza stampa la 66esima edizione della Salita Monti Iblei che si terrà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre nella cittadina Iblea. Ci sono ben 229 gli iscritti, 50 le vetture storiche, 179 le moderne e 26 le postazioni lungo un percorso molto selettivo di 5 km e 400 metri. La storica manifestazione quest’anno vede coinvolti anche team provenienti dall’estero, in particolare da Malta e dalla Spagna. Per queste presenze estere la gara è stata iscritta nel registro delle gare internazionali.