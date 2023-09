Aggressione a Vittoria, Sallemi: “Necessaria riflessione”

“La violenta aggressione subita da un ragazzo a Vittoria, all’interno di un H 24, fa rimanere interdetti e indignati. Innanzitutto la mia personale solidarietà va al giovane aggredito e gli auguro una pronta ripresa. Tutta la città si stringe a lui e i suoi cari, Vittoria non è simboleggiata da questo genere di violenza”. A dirlo è il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi.

“Purtroppo, però, nel tempo e specie nell’ultimo periodo abbiamo assistito a fenomeni sempre più preoccupanti e violenti, culminati financo nell’aggressione ai vigili urbani in pieno centro di qualche mese fa che non è nemmeno stata stigmatizzata dal primo cittadino.

Quest’ultimo -noto per le sue uscite social e pubbliche per aggredire, insultare e offendere chiunque non la pensi come lui – adesso si erge a vittima di un “disegno” criminale. Sindaco non c’è nessun disegno criminale contro di lei, ma c’è una città da salvare con azioni concrete”, dice Sallemi.

“Dagli incontri avuti con il Prefetto e il Questore negli ultimi mesi ho sollecitato maggiori controlli in città ed essi sono arrivati, con spiegamenti interforze nelle zone più sensibili. Ma è impensabile che per prevenire certi episodi debba servire un agente di polizia o un carabiniere ad ogni angolo di strada. Il governo ha dato il via a un piano straordinario di assunzioni per le forze dell’ordine, circa tremila unità compresa la polizia penitenziaria, ma occorre molto altro.

Occorre un piano di videosorveglianza e al sindaco sono arrivate proposte di aiuto da tecnici qualificati sempre rifiutate. Lo stesso sindaco che pensa di risolvere con un cancello il problema del degrado nell’isola pedonale di via Cavour, all’altezza della scuola Vittoria Colonna. Il nostro Comune ha perso importanti finanziamenti, come quelli per gli alloggi popolari, e non ha mai avviato attività che incidano profondamente sul sociale coinvolgendo scuole, parrocchie, associazioni e famiglie”.

“Ad aggravare la situazione anche i continui tagli – continua il senatore – messi in atto dai governi precedenti, per le forze dell’ordine e le riforme come la Cartabia che hanno eliminato la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali che provocano una malattia della durata compresa tra 20 e 40 giorni. Purtroppo a Vittoria episodi di violenza di questo genere non sono nuovi e la delinquenza giovanile attualmente viene alimentata da modelli di comportamento sbagliati e dall’assenza delle famiglie e a ciò si aggiunge l’evasione scolastica, con il governo che anche in questo caso è intervenuto con sanzioni più severe per i genitori che non fanno assolvere l’obbligo. Ma ora credo sia il momento di trovare soluzioni. Sono pronto, in qualunque sede, a confrontarmi con l’amministrazione comunale per un percorso che sia davvero condiviso. Senza vittimismi e isterismi ma solo per il bene della città”.

“Piena solidarietà e vicinanza al ragazzo aggredito in un h24. Scene riprese da un video raccapricciante e che mostra una violenza inaudita e inaccettabile in una società civile. Gli siamo vicini e siamo vicini ai suoi familiari e gli auguriamo una pronta ripresa dalle ferite fisiche ma soprattutto morali che ha subito. Siamo certi che tutta la comunità vittoriese saprà riscattare questo gesto così vigliacco e violento. Auspichiamo che l’aggressore possa essere presto individuato dagli inquirenti. La deriva violenta in città impone un cambio di passo e di metodologia nell’amministrare la cosa pubblica, basta isterismi, insulti. Abbiamo toccato i minimi storici: serve concretezza, a partire dalla videosorveglianza, dalle iniziative sociali e culturali sino a percorsi di inclusione che coinvolgano famiglie, scuole, parrocchie e associazioni.”. A dirlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Pippo Scuderi, Monia Cannata, Valeria Zorzi e il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno.

