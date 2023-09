Benin. Incendio in deposito abusivo di carburante: 34 morti

(gr) Al momento sono 34 le persone, tra le quali due bambini, che hanno perso la vita e altre decine sono rimaste ferite in un incendio causato da un’esplosione in un deposito illegale di carburante nel sud del Benin. Il ministro degli Interni, Alassane Seidou, ha precisato che l’incendio è scoppiato in uno stoccaggio di idrocarburi di contrabbando nel distretto di Seme-Podji, nel sud del Paese africano, vicino al confine con la Nigeria. Il funzionario ha riferito che almeno altre venti persone sono rimaste ferite, alcune delle quali gravemente. L’incendio, scoppiato nei pressi di un mercato rionale, si è propagato in un batter d’occhio alle abitazioni vicine, coinvolgendo tutti i mezzi di locomozione che si trovavano parcheggiati nell’area circostante.

