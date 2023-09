Sguardo non gradito alla ragazza di un coetaneo. Vittoria: pestato

Uno sguardo di troppo alla ragazza di un coetaneo. È questo il motivo che ha scatenato sabato notte un violenza inaudita all’interno di un distributore 24 ore di via Cavour a Vittoria, Il ragazzo accusato ha cercato di spiegare che non aveva guardati con intenzioni particolari ma il coetaneo prima lo ha colpito con un violento pugno facendolo finire a terra e facendogli sbattere la testa contro la macchinette presenti nel negozio automatico. Ma non è bastato perché il coetaneo gli si è avventato ancora con tre calci fortissimi che hanno rischiato seriamente di compromettere la vita del ragazzo stesso. Scene assurde, incivili, brutali che mettono in luce, ancora una volta purtroppo a Vittoria, il crescente problema del bullismo e della violenza giovanile, che sembrano stiano aumentando in modo allarmante.

Salva