Rissa a Vittoria, Daspo Urbano per due tunisini

Il Questore di Ragusa ha irrogato 2 provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR.) nei confronti di altrettanti tunisini che si sono resi protagonisti di una violenta rissa verificatasi intorno lo scorso 12 agosto scorso in Piazza Manin a Vittoria.

I due, unitamente ad un altro tunisino risultato poi irregolare, erano stati deferiti all’Autorità Giudiziaria da Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e rissa.

Per la gravità dei reati – commessi in pieno centro abitato, in prossimità di una piazza importante ove insistono edifici di culto e numerose attività commerciali -e per ragioni di prevenzione, con il provvedimento adottato dal Questore,ai due cittadini extracomunitari, per la durata di un anno, è stato fatto divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ubicati in tutto il centro storico del Comune di Vittoria.

La violazione di tale divieto costituisce un delitto punito con la reclusione e con la multa.

Salva