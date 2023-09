Il NAS Ragusa chiude una cantina vinicola abusiva

I carabinieri Nas hanno proceduto alla chiusura di una cantina vinicola abusiva iblea. I militari di Ragusa hanno agito in collaborazione con i funzionari dell’ispettorato centrale qualità e repressione frodi di Catania. Il provvedimento si è reso necessario alla luce degli esiti degli accertamenti eseguiti e secondo i quali l’opificio lavorava in assenza di tutte le obbligatorie autorizzazioni sanitarie ed amministrative, in violazione del cosiddetto “Pacchetto igiene” previsto dal Regolamento Europeo e del “Testo unico della vite e del vino” disciplinato dal medesimo regolamento.

Nella cantina vinicola sono state rinvenute 3.800 litri di vino, in parte già imbottigliati, destinati alla commercializzazione via internet con un prezzo di vendita piuttosto alto a ristoranti ed enoteche di nicchia, anche del nord Italia. Il vino è stato dunque sottoposto a sequestro amministrativo, in quanto privo di rintracciabilità, mentre al titolare dello stabilimento sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 7.500 euro.

