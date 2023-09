Ragusa. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2023

Il 2 ottobre 2023 prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. A Ragusa sono 1927 le famiglie campione coinvolte. Se si è ricevuta una lettera nominativa, contenente le credenziali personali, si può accedere al sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica e compilare in autonomia il questionario online. È possibile richiedere assistenza telefonica gratuita al numero verde 800 188 802.

Si ricorda che rispondere al Censimento è un obbligo di legge.

Raccogliere i dati è essenziale per conoscere il Paese: l’Italia giorno dopo giorno.

Al link, all’interno del sito istituzionale del comune di Ragusa:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-anno-2022-1 è possibile visualizzare il video-tutorial sul censimento.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Comunale di Censimento, in Corso Italia 72, a Ragusa o telefonare ai numeri 0932676235 o 0932/676213.

