Il Libro. “Come uccidono le brave ragazze” di Holly Jackson

“Come uccidono le brave ragazze” è un libro di genere thriller, avvincente e coinvolgente, con un bel ritmo, che vi terrà incollati fin dalla prima pagina.

«E benché questa storia abbia parecchi mostri, ho scoperto che non vi si può molto facilmente separare il bene dal male. Alla fine, è una storia di persone, e delle loro differenti sfumature di disperazione, che si scontrarono le une contro le altre.»

La storia segue Pippa Fitz-Amobi, una studentessa delle scuole superiori che indaga sull'omicidio di Andie Bell, una sua compagna di scuola, più grande di lei, morta qualche anno prima, in un omicidio-suicidio (tutto da chiarire) che ancora scuote profondamente la città di Little Kilton.

Il romanzo è scritto in modo scorrevole, con una trama ben congegnata e dei personaggi ben caratterizzati, alcuni più di altri, ma, comunque credibili. Pippa, la protagonista, è una ragazza intelligente e determinata, che non si dà per vinta.

L’autrice, Holly Jackson, è stata in grado di creare un’atmosfera di suspense e tensione che mantiene il lettore con il fiato sospeso.

La narrazione alterna le parti raccontate in terza persona, da un narratore esterno, alla presentazione di documenti, in cui Pippa (o Pip, come si leggerà in seguito nel libro) scrive una sorta di diario di lavoro, che raccoglie anche i suoi pensieri, in prima persona.

Questo mantiene la lettura del tutto scorrevole e alla portata di chi legge.

Infine, il titolo stesso è una chicca. Come si potrebbe interpretare? È da intendere come “il modo in cui le brave ragazze uccidono”; o “metodi per uccidere una brava ragazza”?

Non resta che leggerlo per sapere quale delle due opzioni è quella valida!

Delia Covato

