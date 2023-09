Perù. Emergenza idrica in 544 distretti del paese

(gr) Il governo peruviano ha pubblicato un decreto in cui si dichiara lo stato di emergenza per deficit idrico e pericolo imminente in 544 distretti del paese, appartenenti a 14 dipartimenti,. Ad affrontare la situazione il ministro dello Sviluppo Agrario e dell’Irrigazione, Jennifer Contreras: “L’emergenza è massima, i distretti con problemi idrici sono più che quadruplicati rispetto ai 131 segnalati in precedenza. Il decreto consentirà “ai governi regionali e locali di eseguire e agire nell’ambito delle loro competenze, in materia di gestione delle catastrofi. È una priorità per il governo e la Presidenza della repubblica affrontare l’emergenza, nonché proteggere la vita della nostra popolazione, i nostri raccolti e i nostri beni”, ha sottolineato il funzionario. La misura raggiunge diversi dipartimenti e località che soffrono gli effetti dell’assenza di pioggia, come Puno con 85 distretti, Huánuco con 54, Huancavelica 71, Cusco 77, Arequipa 32, Ancash 51, Apurímac 18. “Lo standard consentirà – ha aggiunto la Contreras – ai governi regionali e locali di eseguire e agire nell’ambito dei loro poteri, in materia di gestione delle catastrofi. Ad esempio, possono stipulare contratti diretti per poter affrontare l’emergenza idrica nelle rispettive località”. Il ministro ha affermato che le autorità dei dipartimenti in emergenza potranno acquistare kit veterinari, cibo per il bestiame, nonché intraprendere azioni per garantire l’approvvigionamento e la fornitura di acqua, il controllo e la misurazione dei canali di irrigazione. Il Centro nazionale operativo per le emergenze riferirà già domani sull’istituzione di un piano di prevenzione.

