ZTL a Ibla: il sindaco di Ragusa replica a Confimprese

“Non c’è dubbio che eventuali errori vadano verificati e risolti, ma ciò non può diventare una leva strumentale a mettere in dubbio un sistema che ha dimostrato di saper portare benefici a Ibla, facendo finalmente rispettare regole per altro già esistenti”.

Con queste parole il sindaco di Ragusa Peppe Cassì replica alla nota diffusa da Confimprese, aggiungendo: “Basta passare da Ibla per accorgersi di come il Piano mobilità funzioni regolarmente, con la navette gratuite Hybus che viaggiano a pieno regime e gli stalli lungo la circonvallazione, più che raddoppiati, continuamente utilizzati; basta ascoltare i pareri dei numerosi turisti per capire quanto apprezzino i servizi; basta dialogare con i residenti per avere contezza di come Ibla sia ben più vivibile che in passato.

Non mi stupisco che la richiesta di sospensione arrivi proprio da chi, già da prima che la ztl venisse attivata, si diceva contrario a priori, ma trovo autolesionistico ancora una volta diramare dichiarazioni che hanno il solo effetto di spaventare, immotivatamente, chi vuole frequentare il nostro quartiere barocco, accessibile come non mai”.

“I nostri uffici – prosegue l’assessore alla Polizia Municipale e ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri – stanno già verificando i singoli casi specifici. Eventuali errori possono sempre accadere ma non possono esserci dubbi sul fatto che, con buon senso e ragionevolezza, personale e amministrazione lavorino nell’unico interesse del cittadino, non certo per vessarlo immotivatamente.

Anche per questo motivo, nell’ottica di favorire un dialogo crescente, il martedì e il giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, sarà attivo uno specifico sportello alla delegazione municipale di Piazza Pola, affinché residenti, titolari di attività e turisti abbiano un luogo fisico in cui effettuare segnalazioni, approfondire i singoli casi, informarsi e regolarizzare la propria posizione. Il servizio prenderà avvio già domani, martedì 19”.

Salva