Circolo velico Kaucana, rinnovato il consiglio direttivo

Il Circolo velico Kaucana ha ospitato un’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali e quindi l’elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. L’assemblea è risultata molto partecipata, come non accadeva da diverso tempo, chiaro sintomo della vivacità e del buono stato di salute dell’associazione, che riesce a catalizzare l’attenzione e la presenza dei soci anche nei momenti consultivi. Ad aprire i lavori un breve e sentito discorso del presidente uscente Pippo Causapruno che ha voluto porre l’accento sulla lunga strada percorsa dal Cvk dal 1989, anno della sua fondazione, a oggi; una strada avente sempre come obiettivo principe “lo sviluppo e la diffusione della disciplina della vela” attraverso numerosissime attività di formazione, rivolte ai giovani e non solo. In questi ultimi anni grandi cambiamenti sono intervenuti in seno al circolo, ma, nonostante le accresciute dimensioni, il Cvk ha saputo conservare lo spirito familiare e di grande partecipazione dei soci alle diverse attività sociali, e questo è probabilmente uno degli elementi unici e caratterizzanti del sodalizio. Il pensiero del presidente Causapruno è stato condiviso dagli astanti che hanno voluto sottolineare con un sentito applauso.

Successivamente, l’assemblea, all’unanimità, ha eletto il nuovo presidente nella persona dell’ing. Nunzio Micieli e il consiglio direttivo composto da alcune riconferme come Giusi Migliorisi, Salvo Pizzo e Vittorio Distefano, quest’ultimo facente parte del collegio dei revisori dei conti nella scorsa tornata elettiva. Si aggiungono a questi i nuovi Giuseppe Criscione, Ivana Belluardo e Glauco Bisazza. Sono state rinnovati anche gli organi di controllo ovvero il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri.

L’elezione sancisce un passaggio di consegne in un momento di grande crescita del Cvk e soprattutto di grandi obiettivi programmatici: se l’attività velica, in continuo sviluppo, è stata e rimane al centro dei programmi e dell’impegno anche di questo rinnovato direttivo, in continuità con il precedente, grandi sfide attendono il nuovo consesso. È già una realtà la nuova gestione dei campi da tennis di Kaucana, negli scorsi mesi affidata proprio al Cvk a seguito di bando pubblico; campi tornati quasi immediatamente fruibili proprio grazie agli sforzi messi in campo dal Circolo Kaucana che prevede, nei mesi a venire, investimenti volti al miglioramento della struttura e all’efficientamento energetico.

Ma non solo questo: il rinnovo e l’ampliamento della struttura esistente sono uno dei progetti che a breve troveranno avvio, mentre continuerà a crescere il sodalizio con il porto turistico di Marina di Ragusa, dove l’attività velica si sposta nei mesi invernali. E proprio il porto turistico sarà teatro di due importanti appuntamenti sportivi, una regata zonale per la classe Optimist nel mese di ottobre e un prestigioso appuntamento dell’Italia Cup classe laser nel mese di febbraio 2024. Insomma, moltissimi sono gli impegni presi dal nascente direttivo, con un unico e chiaro obiettivo: la crescita sportiva e sociale del Circolo velico Kaucana, che tanto ha dato al territorio e che si spera possa continuare a dare nel futuro prossimo.

