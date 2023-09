Modica Calcio. Sabato prima trasferta contro Roccaacquedolcese

Il Modica Calcio si prepara alla trasferta contro la Polisportiva Rocca Acquedolcese, per la gara di sabato pomeriggio, alle 15:30. La squadra rossoblu, partita già questo venerdì pomeriggio, avrà modo di preparare la gara nella piccola cittadina messinese così da arrivare pronta alla prima trasferta della stagione.

La formazione modicana si è regalata i primi tre punti in casa contro un coriaceo Milazzo e sa bene di non dover abbassare la guardia. Alla rosa si sono aggregati, negli ultimi giorni, anche i nuovi attaccanti Azzara e Manfrè, pronti all’esordio con la nuova maglia.

“La prima trasferta, come tutte le altre, nasconde sempre tante insidie – spiega il tecnico rossoblu, Giancarlo Betta – Il nostro obiettivo è quello di dare continuità ai risultati e restare con i piedi per terra perché non dobbiamo fare altro che lavorare partita dopo partita. La società è stata bravissima, nel giro di pochi giorni, a trovare due nuovi attaccanti all’altezza del nostro blasone e a completare la rosa. Sono molto contento perché ho uomini importanti e sicuramente il nuovo attacco ci darà molte più soluzioni per raggiungere i nostri obiettivi”.

Ecco, quindi, i convocati di mister Betta, a fronte dell’assenza per infortunio di Grasso, per la seconda giornata del girone B di Eccellenza:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Kebbeh, Manfre’, Savasta.

Salva