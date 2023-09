Monterosso Almo. Entra nel vivo la festa di Maria SS Addolorata

I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata regina e patrona principale di Monterosso, stanno per entrare nella fase clou. Oggi, giovedì 14 settembre, è la giornata dei Comitati. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Enzo Fatuzzo. Durante la celebrazione saranno presenti i comitati di San Giovanni Battista e di Maria Ss. Addolorata. Alle 20,30 il primo incontro de “I carusi ra Matrici”, esibizioni di gruppi locali con musiche siciliane, proiezione sullo schermo di foto storiche e vari interventi. Domani, venerdì 15, la solennità liturgica della Beata Vergine Addolorata con, alle 10,30, la celebrazione eucaristica durante la quale si pregherà in modo particolare per gli ammalati. Alle 19,30 la santa messa presieduta da don Tino Zappulla, parroco di Santa Maria Maggiore di Mineo. Poi, ci sarà l’accensione della lampada votiva e la lettura dell’atto di consacrazione alla santa patrona da parte del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Ogni anno, infatti, la suddetta lettura è fatta da un primo cittadino del circondario. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, l’ottava edizione della Festa del borgo e la seconda edizione del Taranta fest. Sabato, giornata dei portatori e dei fedeli, alle 11,30 la recita del Rosario, le litanie e la benedizione dei portatori. Alle 12 “A scinnuta” dall’altare maggiore del simulacro della santa patrona. Alle 15 la questua per le vie del paese mentre alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, spettacolo musicale con Jackson friends e alle 23,30 notte italiana con il dj Mauro Pepe, special guest Matteo Diamante. Domenica, nel giorno della solennità, ci saranno due processioni.

