Tiene banco a Pozzallo la vicenda che ha coinvolto martedì l’assessore comunale Stella Morana, nei pressi dell’Istituto “Antonio Amore”, all’uscita da scuola, davanti al figlio di 7 anni, che è stat insultata e aggredita fisicamente, senza una motivazione apparente, davanti all’incredulità dei presenti.

Il Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo “Antonio Amore”, Antonio Boschetti, esprime piena solidarietà e vicinanza, anche a nome di tutto lo Staff di dirigenza, all’Assessore Stella Morana che è stata vittima di un’aggressione mentre stava attendendo l’uscita da scuola del suo figlioletto.

“Sono da condannare – ha dichiarato il Dirigente Scolastico – questi gesti di intolleranza che colpiscono “ad personam” ma che in realtà attaccano l’intera Istituzione che, con la sua carica, l’Assessore ricopre. Al tempo stesso, riteniamo che quanto accaduto non abbia alcuna giustificazione e chi ha agito in questo modo, dimostrando assoluta mancanza di rispetto delle Istituzioni, è corretto che vada incontro alle conseguenze previste dalla legge. La dottoressa Morana si è sempre spesa per la Scuola e l’intero territorio di Pozzallo.

Auspichiamo la pronta guarigione dell’Assessore affinché possa tornare prontamente al suo lavoro”.

