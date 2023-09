Playlist rilassante perfetta per ogni occasione: dai giochi online al lavoro, queste canzoni sono le migliori

La musica ha il potere di plasmare il nostro umore, aiutandoci a rilassarci, a concentrarci o a trovare la giusta ispirazione. A volte, trovare la playlist perfetta può essere più difficile del previsto, soprattutto quando si tratta di creare una lista di pezzi adatta per diverse occasioni, dal lavoro fino ad arrivare allo sport o al gioco online. Nella guida di oggi, dunque, scopriremo insieme una selezione musicale “camaleontica”, perfetta per qualsiasi contesto e ideale per rilassare corpo, spirito e mente, per spingere al massimo la produttività.

Aspettando il Sole (Neffa)

“Aspettando il Sole” è stato il primo singolo di Neffa, dopo lo scioglimento dei Sangue Misto, e ancora oggi viene considerato come un vero e proprio pezzo d’arte nel settore del groove. Si tratta di un brano musicale di rara bellezza, capace di fondere un ritmo coinvolgente con un testo ricco di emozioni e all’insegna della speranza. La melodia rilassante e allo stesso tempo malinconica lo rende un sottofondo perfetto per qualsiasi attività. Non fa eccezione il gambling e altri giochi digitali come il gratta e vinci online , insieme allo sport e ovviamente anche al lavoro. Questa canzone conosce davvero il segreto per entrare dritta nel cuore, e per non lasciarlo più.

Africa (Toto)

“Africa” dei Toto è una canzone iconica, che ha segnato un’epoca. Pubblicata nel 1982, è ancora oggi un inno musicale amato e riconosciuto in tutto il mondo. Viene caratterizzata da un ritmo inconfondibile ed è una perfetta combinazione di melodie pop e influenze africane, che la rendono adatta a vari contesti, dal lavoro al tempo libero, sempre votandosi al relax, come insegna anche JD della famosissima serie TV Scrubs. Africa sa come prendere per mano chi la ascolta, trasportandolo in un mondo lontano, caratterizzato da un’atmosfera avvolgente, calda e come sempre malinconica.

Porcelain (Moby)

Dato che stiamo stilando una classifica delle migliori canzoni rilassanti, non potremmo non citare “Porcelain” di Moby. Si tratta di un pezzo che sa come unire l’elettronica ad uno sfondo melodico e dolcissimo, con forti toni nostalgici. Non deve sorprendere, dato che a distanza di anni Moby viene ancora considerato come il maestro del chill-out. Inoltre, questa canzone sa come adattarsi a qualsiasi attività: è ideale per chi va in bici, per chi lavora, per chi studia e anche per chi si dedica al gaming online. Fra le altre cose, è un brano che spinge molto sulla riflessione e sull’introspezione, al punto che c’è addirittura chi lo usa come sottofondo per le proprie sessioni di yoga e di meditazione.

Weightless (Marconi Union)

Si chiude questa playlist con la canzone più rilassante al mondo, ovvero Weightless di Marconi Union. Non lo diciamo noi, ma la scienza: secondo una ricerca condotta nel Regno Unito dal Mindlab International, infatti, questa canzone sarebbe in grado di abbattere del -75% i livelli di ansia di chi la ascolta. Un risultato davvero notevole, e in effetti le sonorità di questo brano sembrano un vero e proprio inno al relax e alla serenità.

