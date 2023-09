Aumentati i fondi per il trasporto scolastico e servizio ASACOM

Grazie ad un emendamento approvato oggi, l’Assessorato alla Famiglia potrà aumentare le risorse destinate al trasporto scolastico per disabili e al servizio ASACOM negli istituti di istruzione superiore, passando dagli attuali 27 milioni di euro ai 33. Per Ragusa sono stati stanziati 2.209.000 euro con un incremento di circa 360.000 euro rispetto alla somma iniziale. Dopo il passaggio in Commissione Bilancio, della quale fa parte l’Onorevole Abbate, martedi l’emendamento approderà in Aula per la definitiva approvazione. In questo modo, sostituendosi alle province che non hanno le risorse necessarie ad affrontare tali spese, la Regione incrementerà i servizi offerti agli studenti diversamente abili. Se in alcune province si era stati costretti a razionare i servizi, in altre ancora tali fondamentali servizi non erano partiti per nulla. “Era importantissimo riuscire a far approvare questo emendamento – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – poiché in tutte le province siciliane si registravano malcontenti per la diminuzione o addirittura la soppressione del servizio di trasporto scolastico per disabili e di assistenza per l’autonomia e per la comunicazione. Anche per il 2023-24 saremo invece in grado di garantire la copertura finanziaria per assicurare sia il trasporto che le 18 ore di assistenza”.

