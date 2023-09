Aiuti per le aziende zootecniche colpite dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, Dipasquale ha incontrato Sammartino

L’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, ha incontrato oggi l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, per affrontare la questione relativa l’erogazione delle risorse a valere sul bando per un eccezionale aiuto temporaneo agli allevatori produttori di latte particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino, emesso dalla Regione nel 2022.

“La misura – spiega Dipasquale – è stata bandita nella seconda metà del 2022 per alleviare, anche se in minima parte, le difficoltà delle aziende operati nel settore lattiero caseario siciliano che a causa del conflitto Russo-Ucraino hanno viso incrementarsi a dismisura i costi di produzione, arrivando anche a superare in media il 50%. Il bando avrebbe dovuto aiutare le aziende che ne avessero fatto richiesta corrispondendo una sovvenzione capace di sostenere la liquidità. Ad oggi, su 999 richieste arrivate, delle quali 465 provenienti solo dalla provincia di Ragusa, non ne è stata evasa neanche una”.

“Rispondendo alle sollecitazioni del mondo agricolo, compresa Coldiretti – continua il parlamentare dem – ho chiesto e ottenuto di incontrare l’assessore Sammartino per avere delucidazioni sulla procedura. Da una prima ricognizione la somma complessiva spettante al territorio ibleo è di 10milioni e 34mila euro, suddivisi in 9milioni e 666mila euro per gli allevamenti bovini, 351mila euro per gli allevamenti caprini e 16mila euro per gli allevamenti asinini. Si tratta, per la provincia di Ragusa, di risorse importanti se si considera che l’intera misura economica era da 25milioni di euro”.

“L’assessore Sammartino – conclude l’on. Dipasquale – mi ha rassicurato sul fatto che gli uffici competenti sono al lavoro per concludere le procedure ed erogare le somme al più presto”.

