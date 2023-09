Modica Calcio. Dal Ragusa arriva l’attaccante Angelo Azzara

La vittoria casalinga del Modica calcio contro il Milazzo nella gara di esordio stagionale è ormai alle spalle. L’attenzione di capitan Vindigni è infatti adesso già orientata verso la trasferta di domenica contro la RoccAcqualdocese.

Mister Giancarlo Betta sin da questo martedi sta preparando una gara che, alla luce di quanto dimostrato dalla formazione peloritana nella scorsa stagione, si annuncia densa di insidie.

A dare man forte ai rossoblu, sin da questa partita ci sarà anche l’attaccante Angelo Azzara. Classe 1996, palermitano di nascita, è l’ultimo arrivato in casa Modica Calcio, andando ad ampliare le possibilità di scelta in attacco per mister Betta.

Angelo Azzara arriva a Modica provenendo dal Ragusa Calcio dove ha svolto la preparazione precampionato e dove aveva già disputato la stagione d’eccellenza 2019-2020. Nel suo curriculum diverse presenze e reti con le maglie, tra le altre, di Atletico Campofranco, Geraci, Pro Favara, Sancataldese, Canicattì e Nissa.

“Sono assai felice di aver scelto Modica, sia per le ambizioni della società che per la città – dichiara Angelo Azzara -. Sono pronto a dare il contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati e di poter essere, assieme ai miei nuovi compagni, uno dei protagonisti di questa stagione”.

Salva