Omicidio Dell’Albani a Giarratana. Barresi resta in carcere

Per questo il gip ha rigettato la richiesta di collocamento in Cta o in altra struttura protetta, in virtù dei gravi indizi di colpevolezza e delle eccezionali esigenze cautelari, nonché «delle condizioni di capacità dell’indagato e della piena compatibilità dello stato di detenzione con le esigenze di cura». Barresi, che secondo il perito è affetto da “stato ansioso depressivo reattivo» resta nel carcere di Caltagirone. Il difensore presenterà una nuova richiesta di perizia psichiatrica in sede di udienza preliminare.