Al via la XV edizione di “Una vita da Fiaba” di L.I.F.E.

Domenica 10 settembre alle 20:30, in piazza Duomo ad Acireale, si svolgerà la XV edizione di “Una vita da Fiaba”, manifestazione organizzata annualmente dall’Associazione L.I.F.E. Onlus, con il patrocinio del Comune di Acireale. Una serata dedicata allo sport, allo spettacolo e all’inclusione. L’obiettivo dell’iniziativa è finalizzato a celebrare coloro che lavorano costantemente all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, con numerose premiazioni. Vi sarà inoltre una coloratissima sfilata inclusiva.

L.I.F.E. Onlus è una delle associazioni vincitrici dell’edizione 2022 del CSR Award della Fondazione Entain. Lo scorso dicembre, la Fondazione ha deciso di premiare e di finanziare il progetto “Un mare di opportunità”, nato dal desiderio di abbattere le barriere architettoniche, mentali e sociali che riguardano la disabilità, valorizzando il potere educativo ed inclusivo del mare.

“Siamo molto felici di supportare con il nostro CSR Award realtà impegnate quotidianamente su tutto il territorio nazionale nello sviluppo di progetti di inclusione sociale. Tra queste troviamo L.I.F.E. Onlus e le sue numerose iniziative, volte a migliorare la qualità della vita di persone con disabilità o che vivono in situazione di disagio. Come Fondazione Entain crediamo fermamente che operare in sinergia con il terzo settore possa avere un impatto reale sulla società, soprattutto a beneficio di territori o di persone svantaggiate.” – ha dichiarato Giuliano Guinci, Responsabile delle Relazioni Istituzionali Eurobet e Rappresentante della Fondazione Entain in Italia.

Salva