Passalacqua Ragusa Basket. I have a Team, inizia l’attività

Condivisione di intenti, e visione per il futuro. Primo giorno di scuola, ieri pomeriggio, anche in casa I Have a Team, società con in testa il presidente Gianstefano Passalacqua, che prenderà parte ai vari campionati giovanili e al campionato di Serie B femminile. Una stagione nella quale, anche grazie ai nuovi e prestigiosi innesti, la squadra allenata da coach Yvan Baglieri, vuole essere quanto mai competitiva e ben figurare in tutte le competizioni. E intanto lo staff tecnico si arricchisce della nuova figura di coach Ninni Gebbia, che torna nella grande famiglia biancoverde, dopo avere già collaborato negli scorsi anni con la prima squadra. Il tecnico ragusano si occuperà in particolare degli allenamenti individuali, per permettere alle giocatrici di accrescere il proprio bagaglio tecnico. A prendere parte alla prima riunione collettiva, ieri pomeriggio, anche l’head coach della prima squadra, Lino Lardo, che insieme a Massimo Romano avrà un ruolo di supervisione tecnica sull’intera attività giovanile. Alcune giocatrici del progetto I Have a Team avranno il doppio tesseramento con la Virtus Eirene e avranno così la possibilità di disputare le partite con entrambe le squadre.

