Modica Calcio. Il centrocampista Aprile veste la maglia rossoblu

Si amplia in rosa la pattuglia dei “modicani doc” che avranno in corpo uno stimolo ancora più forte per fare bene con la maglia della propria città.

Dopo aver vestito maglie importanti nei campionati di serie D in giro per l’Italia, torna infatti nella “sua” Modica, Gabriele Aprile.

Il centrocampista classe 1995, nato calcisticamente all’Airone Modica, ha scelto infatti di accettare la proposta del Modica Calcio, mettendo così a disposizione di mister Betta anche la sua esperienza maturata nelle oltre 14 stagioni vissute tra Eccellenza e serie D.

Dopo infatti aver esordito a 17 anni in Eccellenza con l’Akragas, ha seguito la squadra agrigentina per le due stagioni successive in serie D, prima di passare al Monopoli prima ed al Noto poi. Sempre in serie D ha vestito la maglia del Due Torri e del Sersale.

Nel 2017 sceglie di affrontare il campionato di Eccellenza con il Rosolini, per poi tornare in serie D, nelle Marche, con la maglia della Jesina. A seguire torna in Sicilia grazie alla proposta dell’Acireale, mentre nel 2020 affronta il campionato di serie D, girone E, co il Ghivizzano.

Nelle ultime tre stagioni è dapprima a Biancavilla, poi a Licata ed infine alla Cittanovese.

Ora è il turno del “suo” Modica, con un rossoblu da difendere anche per portare onore alla “sua” città.

“Vivo con grande emozione questo ritorno a casa – dice il neo-centrocampista rossoblu -. Devo dire grazie ai vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, ma anche al Direttore sportivo Fabio Arena ed a mister Betta, per avermi cercato e voluto in questo gruppo. Ora è tempo di concentrarci sul nostro obiettivo. Non sarà un campionato semplice, ma domenica dopo domenica il nostro compito sarà quello di “sudare la maglia”. Questa società e questa città, che è la mia città, meritano il massimo impegno”.

