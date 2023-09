A Pozzallo tre giorni dedicati al vino, gastronomia e Jazz

Dopo il successo della 54ª Sagra del Pesce, Pozzallo torna a stupire e intrattenere in un evento unico nel suo genere, finanziato dalla Regione Sicilia Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Nella suggestiva cornice della Villa Comunale si terrà I Calici dei Cabrera, una tre giorni dedicata al vino, alla gastronomia e al ritmo coinvolgente della musica Jazz.

Ma in questo emozionante viaggio multisensoriale, avrà un ruolo importante anche l’arte fotografica, con la mostra Scatti Salmastri, nella quale fauna, flora e reperti archeologici dei nostri fondali sono stati immortalati da appassionati della subacquea.

E se a quanto detto finora aggiungiamo la scelta etica e consapevole da parte degli organizzatori di utilizzare packaging ad impatto zero, rendendo l’evento Plastic Free, possiamo tranquillamente affermare che proprio nulla è stato lasciato al caso.

Ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli eventi ai quali potremo assistere in questo viaggio delizioso ed emozionante.

Venerdì 8 Settembre alle 19,30 assisteremo al meeting di apertura “Il Climate Change e la resilienza dei viticoltori siciliani”

Nello “Spazio Cultura Meno Assenza” Rosario Catalano della cantina Catalano Vini, Concetto Bianca della cantina Giasira, e Luca Losi della cantina Bonivini faranno il focus sul cambiamento climatico e l’impatto che esso sta avendo sulla viticoltura siciliana, insieme al sommelier Corrado Li Gioi.

Moderatrice e presentatrice del talk show sarà Gianna Bozzali.

Alle 20,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti Salmastri”, aperta tutto il giorno e per tutta la durata dell’evento nello Spazio Cultura Meno Assenza.

A seguire, alle 21,00 per “Jazz & Wine”, assisteremo a uno spettacolo musicale di Jazz e Pop a cura di Katerina e Giovanni duo Jazz e Pop.

Sabato 9 settembre entreremo nel vivo dell’evento con le degustazioni e lo Show Cooking.

Alle 19,30 inizierà il check-in per la degustazione e alle 20,00, per Le Pietanze della Contessa, ci sarà lo spettacolo culinario “Terra e Mare”, in cui lo chef Simone Messina insieme alla presentatrice Gianna Bozzali, ci condurrà in un gioco di contrasti, dando spazio all’armonia del vino.

Alle 20,30, per I Calici del Conte, degustazione di vini e prodotti gastronomici locali.

A seguire, alle 21,00 per “Jazz & Wine”, ci sarà lo spettacolo “Tra musica e stelle” con Angelo Adamo.

Domenica 10 settembre sarà la serata conclusiva di questo emozionante viaggio enogastronomico.

Alle 19,30 inizierà il check-in per la degustazione e alle 20,00, per Le Pietanze della Contessa, “Il Putiaro” Massimo Dell’Albani e il sommelier Corrado Li Gioi ci intratterranno nello Show Cooking “Il panino Gourmet fra tradizione e creatività” presentato da Gianna Bozzali.

Alle 20,30, per I Calici del Conte, degustazione di vini e prodotti gastronomici locali.

A seguire, alle 21,00 per “Jazz & Wine”, concerto di musica Jazz a cura della band Elisa Guarrella Jazz Dream.

Con questa prima edizione de “I Calici dei Cabrera” si preannuncia quindi un weekend settembrino denso di emozioni, che vedrà il connubio perfetto tra vino, buon cibo e ottima musica, in un’atmosfera da A…MARE.

